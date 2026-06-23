Кабмин рассматривает введение запрета на экспорт дизельного топлива из России

Новак: правительство рассматривает полный запрет на экспорт дизтоплива из России

Кабмин рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива из России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что сейчас действует полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.

«Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива», — заявил Новак в рамках совещания членов кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.

27 марта вице-премьер Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года. Компании подтвердили наличие достаточных запасов топлива и высокую загрузку мощностей нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения внутреннего спроса.

В начале апреля правительство РФ распространило запрет на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение было принято для сохранения стабильности на внутреннем рынке в период повышенного спроса во время сельскохозяйственных работ. Еще одним фактором стал рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Новак оценил объемы добычи нефти в России.