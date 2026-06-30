В АКОРТ сочли преждевременными прогнозы о подорожании продуктов из-за цен на топливо

Говорить о неизбежном переносе роста цен на топливо в стоимость продуктов в России преждевременно. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, крупные федеральные торговые сети сохраняют стабильность логистических цепочек благодаря развитой инфраструктуре, гибкой маршрутизации и наличию собственных распределительных центров. Бизнес, как отметил глава АКОРТ, успешно адаптирует свои процессы к меняющимся условиям рынка.

До этого министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в России не наблюдается скачка цен на топливо. По его словам, бензин незначительно подорожал лишь на независимых автозаправочных станциях, при этом на заправках, принадлежащих системообразующим компаниям, цены если и выросли, то незначительно.

Президент России Владимир Путин заявил, что запасы бензина в стране составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным, отметил президент.

Ранее в АКОРТ прокомментировали сообщения о пропаже гречки из магазинов на юге России.