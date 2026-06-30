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СМИ утверждают, что Белый дом тайно заключил контракт в обход стандартных процедур

WP: Белый дом тайно заключил контракт на $500 млн для строительства бального зала
realDonaldTrump/Truth Social

Администрация президента США тайно заключила контракт без конкурса стоимостью до $500 миллионов на строительство бального зала в Белом доме. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на копию договора.

В публикации отмечается, что администрация для заключения контракта использовала нестандартную схему, которая позволила типичный процесс контроля расходов.

По данным издания, лично американский президент участвовал в переговорах по некоторым расходам на строительство.

Контракт был оформлен через подразделение Белого дома Executive Residence, которое занимается ремонтом и меблировкой резиденции американского лидера. Ведомство освобождено от требований о конкурентных торгах, утверждает WP.

В администрации президента США заявили, что контракт на строительство бального зала был оформлен Executive Residence, поскольку именно данное подразделение будет отвечать за обслуживание нового объекта. Также в Белом доме подчеркнули, что все контракты заключались в соответствии с законодательством.

До этого сообщалось, что стоимость бального зала президента США выросла до $600 млн.

В августе 2025 года американский лидер в интервью поделился планами масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн. Речь шла о бальном зале, который политик собирается построить на месте восточного крыла. По словам главы государства, проект станет «его подарком стране» и будет финансироваться за счет его собственных средств и частных пожертвований.

Ранее президент США показал дронопорт на крыше бального зала Белого дома.

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