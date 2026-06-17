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Бизнес

Стоимость бального зала Трампа выросла до $600 млн

WP: бальный зал Трампа подорожал до $600 млн, половину оплатят из госсредств
realDonaldTrump/Truth Social

Стоимость бального зала президента США Дональда Трампа выросла до $600 млн, пишет газета The Washington Post (WP).

По информации авторов материала, внутренние оценки стоимости амбициозного проекта оказались значительно выше, чем признавали представители администрации президента США в публичных заявлениях или судебных документах. Кроме того, многочисленные описания проекта строительства зала свидетельствуют о том, что работы будут «в значительной степени финансироваться за счет средств налогоплательщиков».

Трамп ранее утверждал, что на строительство бального зала не будет потрачено ни цента из государственных средств. По его словам, проект будет профинансирован корпоративными спонсорами, такими как Amazon, Apple, Booz Allen Hamilton и Caterpillar. Однако, согласно документам, $307 млн должны поступить из федеральных источников.

«Президент Трамп и щедрые американские патриоты выделяют на строительство бального зала около $400 млн, и он станет безопасным и подходящим местом для президентов на многие поколения вперед», — поделился представитель Белого дома Дэвис Ингл.

В августе 2025 года Трамп в интервью поделился планами масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн. Речь шла о бальном зале, который политик собирается построить на месте восточного крыла. По словам главы государства, проект станет «его подарком стране» и будет финансироваться за счет его собственных средств и частных пожертвований.

Ранее Мелания Трамп обеспокоилась планами мужа снести часть Белого дома.

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