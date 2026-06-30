Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

В Минпромторге заявили о контроле ситуации с наличием топлива у ретейлеров

Минпромторг: ситуация с наличием топлива у ретейлеров находится под контролем
noomcpk/Shutterstock/FOTODOM

Минпромторг не фиксирует системных обращений на отсутствие необходимого количества топлива для поставок продукции в магазины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ретейлеров. Системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, ведомство не фиксирует», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что обеспечение доступности продуктов для граждан является одной из задач ведомства. В связи с этим при возникновении проблем с топливом будут приняты все необходимые меры, подчеркнули в Минпромторге.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что запасы бензина в стране составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

По словам главы государства, ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно.

Ранее российские водители пожаловались на поломки машин из-за некачественного бензина.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Железному Майку — 60! Вспоминаем 7 скандалов с Тайсоном, о которых редко говорят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!