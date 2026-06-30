В Минпромторге заявили о контроле ситуации с наличием топлива у ретейлеров

Минпромторг: ситуация с наличием топлива у ретейлеров находится под контролем

Минпромторг не фиксирует системных обращений на отсутствие необходимого количества топлива для поставок продукции в магазины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ретейлеров. Системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, ведомство не фиксирует», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что обеспечение доступности продуктов для граждан является одной из задач ведомства. В связи с этим при возникновении проблем с топливом будут приняты все необходимые меры, подчеркнули в Минпромторге.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что запасы бензина в стране составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

По словам главы государства, ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно.

Ранее российские водители пожаловались на поломки машин из-за некачественного бензина.