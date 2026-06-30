Российские водители пожаловались на поломки машин из-за некачественного бензина

В РФ водители пожаловались на проблемы с двигателями из-за некачественного бензина «Евро-3»

Российские автомобилисты все чаще жалуются на неисправности после заправки топливом стандарта «Евро-3», которое вновь появилось на некоторых АЗС, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«После заправки топливом старого стандарта «Евро-3» у водителей загорается Check Engine. В зоне риска находятся автомобили с турбированными двигателями и системой непосредственного впрыска, особенно популярные китайские модели», — сообщает канал.

Исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян до этого рассказал «Газете.Ru», что многие россияне считают, что летом автомобиль расходует меньше топлива, чем зимой, однако высокая температура, пробки и работа кондиционера заметно увеличивают потребление топлива. Особенно это заметно в городском цикле. Резкие ускорения, перегруженный автомобиль и неправильное давление в шинах также повышают расход, предупредил эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как действовать при заправке некачественным бензином.