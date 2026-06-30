Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

Германия требует сократить предложенный общеевропейский бюджет

Reuters: Германия хочет сократить общеевропейский бюджет на €400 миллиардов
Global Look Press

Германия требует сократить на €400 млрд общеевропейский бюджет в €2 трлн, предложенный на период с 2028 по 2034 год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний правительственный документ.

По мнению Берлина, предложенный бюджет является «неподъемным», проект значительно превышает предыдущий показатель в €1,3 трлн, заложенный на 2021-2027 года.

В публикации отмечается, что запланированный бюджет превысит текущий на 27%, из-за этого ежегодные взносы Германии в общеевропейский бюджет могут превысить €50 млрд.

В апреле еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс рассказал, что Еврокомиссия планирует в 10 раз увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы. А именно сумма военных расходов в нем должна составить €131 млрд против €13 млрд в текущем бюджете.

До этого действующий на тот момент глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что подготовленный Брюсселем семилетний проект бюджета (2028–2034 годы) направлен не столько на решение проблем ЕС, сколько на финансирование Украины.

Ранее сообщалось, что ЕС может ослабить требования к расходованию бюджета из-за энергокризиса.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Железному Майку — 60! Вспоминаем 7 скандалов с Тайсоном, о которых редко говорят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!