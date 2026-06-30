Германия требует сократить на €400 млрд общеевропейский бюджет в €2 трлн, предложенный на период с 2028 по 2034 год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний правительственный документ.

По мнению Берлина, предложенный бюджет является «неподъемным», проект значительно превышает предыдущий показатель в €1,3 трлн, заложенный на 2021-2027 года.

В публикации отмечается, что запланированный бюджет превысит текущий на 27%, из-за этого ежегодные взносы Германии в общеевропейский бюджет могут превысить €50 млрд.

В апреле еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс рассказал, что Еврокомиссия планирует в 10 раз увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы. А именно сумма военных расходов в нем должна составить €131 млрд против €13 млрд в текущем бюджете.

До этого действующий на тот момент глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что подготовленный Брюсселем семилетний проект бюджета (2028–2034 годы) направлен не столько на решение проблем ЕС, сколько на финансирование Украины.

Ранее сообщалось, что ЕС может ослабить требования к расходованию бюджета из-за энергокризиса.