ЕС может ослабить требования к расходованию бюджета из-за энергокризиса

Еврокомиссия может ослабить контроль за расходованием бюджета странами — членам Евросоюза для преодоления энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейская комиссия рассматривает планы по предоставлению государствам-членам дополнительной финансовой гибкости, чтобы справиться с последствиями высоких цен на энергоносители из-за войны в Иране», — говорится в материале.

Предложение, обсуждаемое исполнительной властью ЕС, позволит правительствам тратить около 0,3% ВВП на расходы, связанные с энергетикой, подчеркнуло агентство.

До этого газета Financial Times сообщала, что почти 80 странв ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик, так как «мир вступает в новую, более опасную фазу энергетического кризиса», вызванного войной США и Израиля против Ирана.

Ранее аналитики предупредили о возможном подорожании нефти до $200.