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Бизнес

Россиян предупредили о долгом периоде крепкого рубля и дорогих кредитов

Инвестор Виноградов: крепкий рубль и дорогие кредиты сохранятся еще три-пять лет
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Крепкий рубль и дорогие кредиты могут стать новой экономической реальностью России на ближайшие три–пять лет. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестор Владимир Виноградов.

«Текущая ситуация связана с бюджетными ограничениями, высокой ключевой ставкой и ограниченным оттоком капитала. Мы живем в реальности, где рубль сильнее, чем хотелось бы, а ставки по кредитам выше, чем хотелось бы видеть. По моим прогнозам, такая ситуация может продлиться еще три–пять лет, пока не появятся новые драйверы роста и не стабилизируется инвестиционный цикл. Изменить эту модель смогут только несколько факторов одновременно. Среди них — сокращение бюджетного дефицита, замедление инфляции до целевого уровня, снижение ключевой ставки, восстановление экспортной выручки и ослабление санкционного давления», — отметил Виноградов.

По его оценке, крепкий рубль может сохраняться весь 2026 год и дольше. Пока не изменится структура внешней торговли и не ослабнет давление на отток капитала, курс может оставаться на 10–15% крепче уровня, комфортного для промышленности, уверен Виноградов.

Он пояснил, что для бизнеса это означает снижение рентабельности экспортеров и более дорогие кредиты, что сдерживает инвестиции. Вместе с тем крепкий рубль делает импортные товары более доступными, подчеркнул Виноградов.

Для россиян сохранение такой ситуации означает, что ипотека и потребительские кредиты, вероятно, еще долго останутся дорогими, сказал эксперт. При этом сильный рубль способен замедлить инфляцию и поддержать стоимость импортных товаров, уточнил инвестор.

«Крепкий рубль — это не только более дешевые зарубежные поездки, но и медленный рост доходов, а также повышенные риски для работников экспортных отраслей», — заключил Виноградов.

Ранее эксперт рассказал, что хранить наличные доллары бессмысленно.

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