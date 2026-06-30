Россиян предупредили, что выплату пенсии могут приостановить

В России могут приостановить выплату пенсии гражданину, который получает ее через «Почту России», но не приходит за деньгами полгода, сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

Эксперт отметила, что то же касается тех выплат, которые россияне получают через почтальона. В случае начисления пенсии на банковскую карту приостановки не будет, даже если деньги не снимают.

До этого экономист Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что в случае устранения обстоятельств, которые послужили основанием для приостановления выплаты страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, она будет возобновлена. Для этого гражданам необходимо представить заявление и соответствующие документы. Срок их рассмотрения — не позднее чем через пять рабочих дней со дня приема.

Ранее юрист объяснила, какие обстоятельства помогут увеличить пенсию.