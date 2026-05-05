Стало известно, почему россиянам могут приостановить выплату пенсии

Экономист Балынин: выплату пенсии приостановят из-за неявки за ней шесть месяцев
Россиянам могут приостановить выплаты страховой пенсии по старости, если они не являлись за ней в течение шести месяцев подряд, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, в этом случае выплата пенсии приостанавливается на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.

«Также выплату пенсии приостановят при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы (приостанавливается на три месяца начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок). Третья причина —
отсутствие подтвержденных данных об обучении лица, получающего страховую пенсию по случаю потери кормильца, по очной форме обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам (при достижении возраста 18 лет)», — отметил Балынин.

По его словам, в этом случае выплата пенсии приостанавливается на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанному лицу исполнилось 18 лет, либо месяцем, в котором истек срок обучения. Четвертая причина — истечение срока обучения получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца после достижения им возраста 18 лет, подтвержденного документом образовательной организации, сказал экономист. По его словам, в этом случае выплату пенсии приостановят на шесть месяцев начиная с 1 сентября года, в котором указанное лицо завершило обучение.

Балынин подчеркнул, что в случае устранения обстоятельств, которые послужили основанием для приостановления выплаты страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, она будет возобновлена. Для возобновления выплаты россиянам необходимо представить заявление и соответствующие документы, уточнил экономист. Срок рассмотрения — не позднее чем через 5 рабочих дней со дня приема, подчеркнул эксперт.

