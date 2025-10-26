На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист объяснила, какие обстоятельства помогут увеличить пенсию

Юрист Ноженко: наличие особых условий помогут увеличить пенсию
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Наличие особых условий могут помочь увеличить страховую и фиксированную части пенсии. Об этом агентству «Прайм» сообщила юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.

По словам эксперта, страховая часть пенсии рассчитывается индивидуально в зависимости от многих параметров. Один из них — отношение заработной платы застрахованного к средней зарплате за тот же период в стране.

Юрист отметила, что максимальное соотношение заработков составляет 1,2. Однако для граждан, которые по состоянию на 1 января 2002 года жили в районах Крайнего Севера и приравненных местностях, этот показатель может составлять 1,4-1,9.

Ноженко добавила, что фиксированная часть пенсии — постоянная величина, которая сейчас составляет 8 907,70 рубля. Ее размер может быть увеличена на районный коэффициент, если пенсионер живет в районах Крайнего Севера. Также эта часть может быть увеличена на 30-50%, если человек работал на данной территории.

«Если пенсионер имеет право на повышение фиксированной выплаты по двум основаниям, применяется наиболее выгодный вариант повышения», — сказала юрист.

Накануне заявил депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что получить дополнительные средства и перерасчет пенсии по заявлению гражданина возможно, если у пенсионера присутствует трудовой стаж до 1997 года. По его словам, процесс не происходит автоматически.

Ранее юрист назвал условия, при которых выплата пенсии может быть приостановлена.

