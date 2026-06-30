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Россиянам разъяснили ситуацию с новыми требованиями к переводам по СБП

Депутат Демин: новые требования к переводам по СБП затронут банки, а не граждан
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Новые требования к переводам по СБП (системе быстрых платежей), вступающие в силу с 1 июля, будут выполнять банки, заявил ТАСС замруководителя фракции «Новые люди», глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

По словам депутата, для обычных граждан ничего не поменяется: по-прежнему можно будет переводить деньги по номеру телефона. Банки же с 1 июня должны указывать при таких операциях ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) клиентов.

Демин отметил, что этот шаг соответствует повестке по «обелению экономики» и сделает идентификацию участников расчетов прозрачнее. Теперь операции, которые в прошлом не учитывались, попадут в общую систему.

«Он (этот шаг. — «Газета.Ru») необходим, при условии, что добросовестные предприниматели не получат из-за этого дополнительной административной нагрузки или повышенного внимания там, где для этого нет оснований», — заключил парламентарий.

В апреле президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер говорил о том, что усиление контроля за банковскими переводами россиян не предполагает введение «тотальной проверки всех подряд». Мера тоже была направлена на наведение порядка в зоне серых доходов, выпавших из поля зрения.

Ранее была названа причина, почему QR-платежи скоро не будут массовыми.

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