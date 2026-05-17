Названа главная причина, почему QR-платежи скоро перестанут массово использовать

Платежи по QR-кодам, вероятно, скоро перестанут массово использоваться и будут актуальны только там, где держатся на экономии бизнеса. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Пересичан, генеральный директор Технобит.

По его словам, история QR-платежей — это, по сути, китайская история, которую попытались повторить в других реалиях. Китай фактически перепрыгнул эпоху банковских карт и перешел от наличных сразу к мобильным QR-платежам. Есть результаты опросов: около 92% китайских респондентов используют Alipay, а 85% WeChat Pay для повседневных платежей.

«На улицах там стоят уличные музыканты с распечатанными QR-кодами, попытка расплатиться наличными нередко вызывает искреннее недоумение продавца, а в большинстве случаев просто невозможна, что часто становится первым шоком для туристов из России, которые последние годы путешествуют с пачками наличных», — объяснил он.

Но Китай — особый случай. Страна буквально миновала эру карт, перескочила через этот этап. Китайцы по сути перешли с наличных на QR-коды. В России ситуация кардинально иная.

«У нас была сформированная карточная инфраструктура, достаточно передовые технологии, к которым люди привыкли. Когда в 2022 году ушли Apple Pay и Google Pay, Visa и MasterCard, QR стал не революцией, а временным протезом. Многие и вовсе воспринимали его, как шаг назад, в прошлое, потому что оплата смартфоном без всяких сканирований уже успела стать привычным процессом», — заявил эксперт.

Для россиянина банковская карта — это наиболее популярный вид платежа в точках продаж. Они остаются основным инструментом для оплаты товаров и услуг. Согласно последней статистике ЦБ, в 2025 году с помощью карт было проведено 63 млрд платежей на сумму 56,5 трлн рублей. Для сравнения: платежи по QR-коду и биометрии в 2025 году составили 5,7 трлн рублей. Да, это рост в 1,8 раза по сравнению с 2024, но это все еще в 10 раз меньше, чем по картам.

Стать по-настоящему массовым QR-коду мешает несколько факторов.

«Во-первых, никакого кэшбэка при оплате по QR-коду нет, тогда как карточные программы лояльности давно стали привычными. Да и сам процесс оплаты превратился в небольшой квест: разблокировать телефон, открыть банковское приложение, дождаться загрузки, навести камеру, проверить сумму, подтвердить», — объяснил он.

Карта или платежный стикер подразумевают одно касание, оплата по QR-коду — целый процесс. Даже секунды имеют значение, когда за тобой стоит очередь.

«Нынешняя история с блокировками делает картину еще сложнее. Когда интернета нет, открыть приложение для оплаты QR-кодом не получится. Часто мобильный интернет отсутствует вовсе, и присутствие крупных банков в белых списках никак не спасает ситуацию. QR просто не работает в нужный момент. На кассе в магазине, заправке, когда за тобой очередь, платить нужно здесь и сейчас, а не после того, как поймает сеть», — отметил специалист.

Есть и более тонкие нюансы. Сервисы для приема чаевых через QR берут комиссию до 10–20%, и в итоге официанты все чаще просят переводить напрямую по номеру телефона или отдавать наличными. Казалось, что в этой сфере QR-коды должны быть наиболее уместными и удобными, но получилось иначе.

«Но и исчезнуть QR-код вряд ли рискует. Этому мешает тот факт, что QR-коды очень выгодны бизнесу. QR через СБП — это прямая экономия. СБП предлагает нулевую комиссию для физлиц и сниженные тарифы для бизнеса — в три раза ниже эквайринга карт. На больших оборотах это живые деньги для бизнеса, можно экономить сотни тысяч в год на эквайринге. Именно поэтому персонал магазинов часто уточняет, нет ли возможности у покупателя оплатить по коду, а не картой», — считает он.

Что касается мошенников и подмены QR-кодов, то здесь есть рост мошенничества с подменой QR-кодов, но это прямое следствие роста самих QR-платежей.

«Чем больше людей платят по коду, тем привлекательнее эта среда для злоумышленников. Ничего неожиданного здесь нет. Схемы при этом несложные. Злоумышленники наклеивают свои QR-метки поверх оригинальных на парковочных автоматах, информационных стендах или входных дверях — визуально такие наклейки не отличить от официальных. Участились случаи подмены QR-кодов на самокатах кикшеринга и замены кодов для оплаты заказов и чаевых в ресторанах», — объяснил специалист.

QR, вероятно, сохранится там, где он держится не на удобстве, а на экономии для бизнеса: онлайн-оплата на сайтах (там он действительно удобен, не нужно вводить номер банковской карты), госуслуги, оплата без кассы (прокат самокатов).

«Но в розничной офлайн-торговле, где у людей есть реальный выбор, его доля будет сокращаться. Платежные стикеры видятся наиболее потенциально сильным решением. Они не зависят от мобильного интернета, приложил к терминалу и готово. NFC-оплата через банковские приложения — по сути то, что было Apple Pay и Google Pay, только через российские решения — тоже развивается, хотя здесь интернет все еще нужен для авторизации. В последнем отчете ЦБ отмечается рост платежей через Bluetooth-решения: по сути, это то же самое касание телефоном к терминалу, что было привычно с Apple Pay, только вместо NFC используется Bluetooth, при этом платежи могут проходить без интернета», — резюмировал он.

