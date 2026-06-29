Губернатор Нижегородской области оценил ситуацию с топливом в регионе

Никитин: ситуация с топливом в Нижегородской области находится под контролем

Ситуация с топливом в Нижегородской области находится под контролем. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем канале в мессенджере «Макс».

Губернатор отметил, что по его поручению министр энергетики и ЖКХ области Михаил Куренков вместе со специалистами ведомства проводят рейды по автозаправочным станциям (АЗС).

По словам Никитина, на части заправок действительно наблюдаются очереди из-за возросшего спроса, выходных дней и высокого трафика в местах расположения АЗС. Завышенные цены, по его словам, встречаются на частных заправках, в небольших сетях и на станциях, работающих по франшизе, у федеральных сетей стоимость топлива стабильна.

«В настоящее время регион обеспечен топливом, мы на постоянной связи с федеральными коллегами, ситуация под контролем», — написал он.

29 июня президент России Владимир Путин заявил, что запасы бензина в России составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. По словам главы государства, ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно.

Ранее еще в двух российских регионах ограничили продажу бензина.