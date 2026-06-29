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Бизнес

«Аэрофлот» утвердил выплату дивидендов за 2025 год

В «Аэрофлоте» одобрили выплату дивидендов из расчета 5,29 рубля на акцию
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Акционеры «Аэрофлота» поддержали рекомендацию совета директоров компании по выплате дивидендов за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

Отмечается, что на выплату дивидендов потратят 21 млрд рублей из расчета 5,29 рублей за акцию, датой выплат назначено 17 июля 2026 года.

За 2024 год «Аэрофлот» выплатил 20,95 млрд рублей дивидендов из расчета 5,27 рублей за акцию.

24 мая руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов говорил, что в России необходимо поднять ставку налога на дивиденды до 35%, чтобы привлечь в бюджет более 200 млрд рублей.

По его словам, большинство богатых и сверхбогатых людей в России живут за счет дивидендов от различных компаний, в том числе с государственным участием. При этом они платят налоги как те, кто едва «сводит концы с концами: 13% с 2,4 млн рублей в год и 15% с суммы, которая превышает 2,4 млн».

Миронов отметил, что по сравнению с большинством развитых стран в России налог на дивиденды неприлично низок, а его повышение точно не спровоцирует отток обеспеченных россиян за границу.

Ранее стало известно, что «Газпром» может опять не выплатить дивиденды.

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