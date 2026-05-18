«Газпром нефть» анонсировала создание единого цифрового двойника энергетики России

«Газпром нефть» предложила объединить данные российских энергетических компаний
В России появится единый цифровой двойник для всей энергетики страны — «КиберТЭК». Его создание анонсировал глава «Газпром нефти» Александр Дюков на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026.

По его словам, опыт «Газпром нефти» ляжет в основу глобальной технологической платформы, которая объединит данные всех компаний энергетического сектора России. Дюков добавил, что эта система поможет управлять энергетическими процессами в масштабах всей страны в формате единого цифрового двойника.

В докладе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину глава «Газпром нефти» подчеркнул, что компания уже создала цифровые двойники для 80% своих цепочек технологических и бизнес-процессов.

«То есть это все основные бизнес-процессы и технологические процессы. И на данный момент мы находимся на этапе интеграции цифровых двойников, производим трансформацию цифровых двойников в агентов, создаем мультиагентную систему», — сказал он.

По его словам, такой глобальный цифровой двойник предоставит возможность еще на уровне производства моделировать различные сценарии управления отраслью как в моменте, так и на долгосрочную перспективу. При этом для реализации проекта потребуется разработка стандартов по обработке, хранению и передаче данных, а также единых требований к их качеству.

«Для того, чтобы проект «КиберТЭК» был реализован, нам нужны не только общие стандарты и методики, нам нужна и инфраструктура, такая как репозитории дата-сетов и моделей для разработки цифровых двойников и для обучения промышленных моделей искусственного интеллекта», — сказал Дюков.

Также необходимым он назвал создание промышленного облака с высоким уровнем киберзащиты. По его мнению, оно должно позволять организовывать доверенное взаимодействие между разработчиками и предприятиями отрасли.

«По сути, речь идет о национальном отраслевом центре обработки данных», — заключил глава «Газпром нефти».

 
