Вице-премьер поручил продолжить мониторинг цен и наличия нефтепродуктов

Новак поручил продолжить мониторинг цен и наличия нефтепродуктов в регионах

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил продолжить мониторинг цен и наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек для формирования максимально полной картины по каждому региону. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания о ситуации на рынке топлива.

«В этой связи региональные власти будут на постоянной основе собирать, актуализировать и предоставлять соответствующую информацию», — уточнили в кабмине.

Кроме того, российским регионам необходимо уделить особое внимание повышению эффективности использования топлива, а также взвешенному подходу к его распределению с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях.

29 июня президент России Владимир Путин заявил, что запасы бензина в стране составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

По словам главы государства, ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно.

Ранее РФ подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой экспортной пошлины на бензин.