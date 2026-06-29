В России возникли сложности с автоперевозками

В ряде российских регионов автоперевозчики столкнулись с трудностями при планировании и выполнении рейсов на фоне проблем с поставками топлива. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По данным издания, особенно сложная ситуация складывается в Сибири и на юге страны. Кроме того, проблемы наблюдаются на дальневосточных направлениях, в частности Забайкальск — Благовещенск, и на транзите через Монголию. Отмечается, что как минимум один перевозчик был вынужден переключиться на казахстанский транзит несмотря на то, что качество топлива там хуже.

Как сообщил генеральный директор компании Pontis Expedition Андрей Зелинский, многие собственники транспорта начали отказываться от заказов на дальние расстояния, поскольку не уверены, что получится найти топливо. В NC Logistic подтвердили, что небольшие фирмы не хотят связываться с дальними рейсами или сильно поднимают цены.

В свою очередь учредитель VIG Trans Игорь Ребельский отметил, что пока по внутренним перевозкам ставки стабильны, но есть предпосылки для их увеличения. Речь идет об ограничениях на заправку транспорта по литражу, перебоях с поставками топлива и ростом цен на него. С международными перевозками издержки выражены более явно, отметил Ребельский.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что дефицит топлива на внутреннем рынке присутствует, но он не критичен. По словам российского лидера, удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре создают проблемы, однако поврежденные объекты быстро ремонтируют.

Ранее Новак сообщил, что власти перестраивают логистику на рынке топлива.