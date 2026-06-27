Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Россиян предупредили о мошеннической схеме с кражей сайтов под видом проверок РКН

Депутат Панеш: мошенники начали красть сайты под видом проверок Роскомнадзора
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали красть сайты, представляясь сотрудниками Роскомнадзора (РКН). Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата, для реализации схемы злоумышленники связываются с владельцами сайтов под видом сотрудников РКН. После этого мошенники начинают угрожать штрафами за якобы не несоответствие требованиям к идентификации доменов. Они предлагают помочь устранить нарушения, предоставив доступ к административной панели. Однако после получения всех данных злоумышленники меняют пароли и начинают вымогать деньги, уточнил Панеш.

«Официальное уведомление от Роскомнадзора всегда содержит период проверки; конкретный перечень выявленных нарушений; указание страниц, форм или элементов сайта, где есть нарушения; список необходимых исправлений и срок, в который их нужно устранить», — сказал зампред.

Несколькими часами ранее в компании по кибербезопасности F6 сообщили, что мошенники предлагают россиянам якобы подключить уведомления об атаках беспилотных летательных аппаратов, а затем присылают фейковые сообщения о взломе личного кабинета госсервисов. Эксперты советуют не звонить по телефонам с подозрительных сайтов, не переходить по ссылкам от незнакомцев и не открывать вложения из сомнительных источников.

Ранее в МВД предупредили о схеме мошенничества с топливом по записи и талонам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!