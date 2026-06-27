Россиян предупредили о мошеннической схеме с кражей сайтов под видом проверок РКН

Мошенники начали красть сайты, представляясь сотрудниками Роскомнадзора (РКН). Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата, для реализации схемы злоумышленники связываются с владельцами сайтов под видом сотрудников РКН. После этого мошенники начинают угрожать штрафами за якобы не несоответствие требованиям к идентификации доменов. Они предлагают помочь устранить нарушения, предоставив доступ к административной панели. Однако после получения всех данных злоумышленники меняют пароли и начинают вымогать деньги, уточнил Панеш.

«Официальное уведомление от Роскомнадзора всегда содержит период проверки; конкретный перечень выявленных нарушений; указание страниц, форм или элементов сайта, где есть нарушения; список необходимых исправлений и срок, в который их нужно устранить», — сказал зампред.

Несколькими часами ранее в компании по кибербезопасности F6 сообщили, что мошенники предлагают россиянам якобы подключить уведомления об атаках беспилотных летательных аппаратов, а затем присылают фейковые сообщения о взломе личного кабинета госсервисов. Эксперты советуют не звонить по телефонам с подозрительных сайтов, не переходить по ссылкам от незнакомцев и не открывать вложения из сомнительных источников.

Ранее в МВД предупредили о схеме мошенничества с топливом по записи и талонам.