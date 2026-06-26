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Общество

В МВД предупредили о схеме мошенничества с топливом по записи и талонам

МВД: мошенники начали обманывать россиян, предлагая талоны на бензин
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать новую схему хищения Telegram-аккаунтов, предлагая россиянам добывать топливо по записям. Об этом сообщается Telegram-канале управления по противодействию организации с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Бензин без очереди и талонов — на волне новостей о топливном рынке мошенники взялись за автомобилистов», — сказано в сообщении ведомства.

В МВД России пояснили, что мошенники предлагают гражданам оформить получение топлива без очереди, для чего просят ввести на фишинговом сайте номер телефона, привязанный к Telegram, и код из SMS – после этого злоумышленники похищают аккаунт. В связи с этим в ведомстве призвали пользователей включить двухфакторную аутентификацию, никогда не вводить полученные по SMS коды на подозрительных ресурсах и всегда проверять подлинность интернет-сайтов.

До этого глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук заявил, что мошенники обогнали в своих навыках экспертов по информационной безопасности. Главной причиной этого стало умение аферистов мыслить творчески, в то время как ИБ-специалисты не умеют идти в ногу со временем.

Ранее мошенники научились продвигать фейковые магазины через ИИ-чат-боты.

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