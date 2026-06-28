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Россияне в мае сняли с депозитов рекордную сумму с начала 2026 года

«Ъ»: россияне в мае сняли с депозитов рекордные 280,5 млрд рублей
Morkovka1979/Shutterstock/FOTODOM

В мае россияне сняли со срочных депозитов 280,5 млрд руб, что стало рекордным показателем по оттоку средств физических лиц с депозитов с начала года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетности российских кредитных организаций.

По данным Центрального банка России, в целом за май объем средств физических лиц в банка сократился на 550 млрд. Также сохранился спрос на наличные средства. Их объем в обращении за прошлый месяц вырос на 400 млрд рублей.

До этого эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина Олег Николаев рассказал, что рост спроса россиян на наличные деньги может влиять на ликвидность банков и повышать их издержки при выдаче кредитов. В результате ставки по кредитам могут расти.

По его словам, отдельные решения граждан по хранению части средств в наличной форме сами по себе могут казаться незначительными, но при массовом характере они способны менять ситуацию в банковском секторе.

Ранее россиянам назвали удачное время для оформления кредита.

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