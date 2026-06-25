Назван риск повышенного спроса россиян на наличные

Рост спроса россиян на наличные деньги может влиять на ликвидность банков и повышать их издержки при выдаче кредитов. В результате ставки по кредитам могут расти. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина Олег Николаев.

По его словам, отдельные решения граждан по хранению части средств в наличной форме сами по себе могут казаться незначительными, но при массовом характере они способны менять ситуацию в банковском секторе.

«В экономике, как и в физике, есть накопленный эффект: множество небольших действий в итоге может привести к заметным последствиям», — отметил Николаев.

Экономист напомнил, что, по данным «Известий», дефицит ликвидности в банковском секторе с начала года вырос с 0,6 трлн до 1,8 трлн рублей. Одним из факторов такой динамики он назвал увеличение спроса населения на наличные.

По словам Николаева, часть граждан может чаще держать деньги в наличной форме из-за бытовых и технологических причин, включая перебои связи и желание иметь быстрый доступ к средствам.

«Массовый переход части средств в наличные — это не только вопрос удобства для граждан. Для банков это означает необходимость искать дополнительные источники фондирования, если деньги уходят с депозитов и счетов. Снижение объема средств на счетах может повышать стоимость ресурсов для кредитных организаций. В результате банкам сложнее сохранять прежние условия по займам, особенно в период высокой стоимости денег», — пояснил эксперт.

По мнению Николаева, такая ситуация требует аккуратного баланса: с одной стороны, граждане вправе выбирать удобный для себя формат хранения денег, а с другой — для экономики важно, чтобы банковская система сохраняла достаточный объем ликвидности для кредитования бизнеса и населения.

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