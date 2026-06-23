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Бизнес

Россиянам назвали удачное время для оформления кредита

Аналитик Солдатенкова: удачное окно для заемщиков может открыться осенью
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Удачное окно для оформления россиянами ипотеки и потребительских кредитов может открыться осенью 2026 года, если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

«Одного снижения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта недостаточно, чтобы кредиты заметно подешевели. Для этого нужен накопительный эффект от нескольких последовательных решений регулятора. Удачное окно для заемщиков может открыться осенью 2026 года — при условии, что Центробанк продолжит курс на смягчение политики на следующих заседаниях», — отметила Солдатенкова.

По ее словам, кредитный рынок реагирует на изменение ключевой ставки с задержкой: с конца марта по середину июня средние ставки по потребительским кредитам снизились с 27,1% до 26,3% годовых, а по ипотеке — с 18,9% до 18,1%.

После нового решения ЦБ банки могут снова пересмотреть условия по кредитным продуктам, однако массового снижения ставок в ближайшие недели ждать не стоит, подчеркнула аналитик. По оценке эксперта, если оно и произойдет, то не раньше чем через полтора месяца.

К концу года ставки могут опуститься заметнее, особенно если ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику, допустила Солдатенкова. Но реакция банков все равно будет постепенной — с учетом стоимости фондирования, внутренних риск-моделей и регуляторных ограничений, предупредила аналитик.

По ее словам, заемщикам не стоит спешить с оформлением кредита только из-за отдельных сигналов о снижении ставки — ежемесячные платежи пока остаются на исторически высоких уровнях.

Тем, кому кредит нужен уже сейчас, эксперт посоветовала сравнивать предложения минимум в трех–пяти банках и смотреть не только на рекламную ставку, но и на полную стоимость кредита.

Ранее эксперт объяснил, что означает отсутствие оформленного кредита в истории.

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