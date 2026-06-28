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СФР упростит получение больничных и детских пособий

Экономист Балынин: СФР с 1 июля начнет беззаявительно перечислять ряд пособий
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

С 1 июля Социальный фонд России (СФР) переходит на автоматический расчет больничных, декретных и детских пособий по данным лицевых счетов граждан. Об этом сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, изменения коснутся выплат по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, ежемесячных выплат на ребенка до полутора лет, а также единовременного пособия при рождении. Теперь фонд будет использовать информацию, которая уже содержится в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, без необходимости повторного запроса у работодателя.

Раньше, как пояснил Балынин, СФР запрашивал документы у компаний после наступления страхового случая, например, при открытии больничного. С июля ведомство обратится к работодателю только в том случае, если каких-то данных в системе не окажется.

Эксперт подчеркнул, что нововведение продолжает реформу соцобеспечения, стартовавшую в 2022 году, и упрощает взаимодействие граждан с фондом благодаря использованию уже имеющихся данных.

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