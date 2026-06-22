Россиянам рассказали, кому положена ежегодная семейная выплата

Работающие родители с двумя и более детьми могут получить ежегодную семейную выплату и вернуть часть уплаченного НДФЛ. В отдельных случаях сумма возврата для семьи может превысить 100 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, выплата положена семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания.

«По сути, получателям данной семейной выплаты будет возвращаться большая часть уплаченного налога — 7% из 13% НДФЛ. Заявление можно будет подать с 1 июня по 30 сентября включительно через портал госуслуг, Социальный фонд России или МФЦ. В большинстве случаев собирать дополнительные документы не потребуется: нужные сведения поступят по межведомственным каналам. Выплата назначается каждому из родителей отдельно. Ее размер зависит от дохода конкретного родителя и суммы уплаченного им НДФЛ», — пояснил Балынин.

Экономист привел пример. Если в регионе прожиточный минимум составляет 19,5 тыс. рублей, то для семьи из двух родителей и двух детей предельный совокупный доход родителей должен быть не выше 117 тыс. рублей в месяц. Если оба родителя зарабатывали по 58,5 тыс. рублей в месяц, каждый из них сможет вернуть по 49 140 рублей. Общая сумма выплаты для семьи составит 98 280 рублей. Для семьи с тремя детьми при тех же условиях предельный доход родителей составит 146 250 рублей в месяц. Если оба родителя зарабатывали по 73 125 рублей, суммарная выплата может достигнуть 122 850 рублей. Для семьи с четырьмя детьми максимальный доход родителей для получения выплаты в приведенном примере составит 175 500 рублей в месяц. В таком случае при равных доходах родителей семья сможет вернуть до 147 420 рублей.

Балынин добавил, что при назначении выплаты будет учитываться не только доход, но и имущественная обеспеченность семьи — по тем же критериям, что и для единого пособия на детей.

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