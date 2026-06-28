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Бизнес

Экспорт дизеля из России могут полностью запретить

Новак: 29 июня власти обсудят возможность полного запрета экспорта дизеля
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские власти обсудят возможность полного запрета экспорта дизеля, сообщил зампред правительства Александр Новак. Его цитирует РИА Новости.

По словам чиновника, этот вопрос снова будет обсуждаться в понедельник, 29 июня, на совещании по ситуации на рынке топлива.

До этого более 30 российских регионов ввели ограничения на реализацию бензина и дизеля. Официальной причиной власти назвали высокий спрос. Новак заверил, что объем топлива в РФ позволяет покрыть спрос на внутреннем рынке. При этом он тоже обратил внимание на «достаточно большой ажиотаж», который «искусственно» увеличил спрос на топливо примерно на 20–30%.

На этом фоне власти изучают возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива для производителей на короткий срок. Вице-премьер уточнил, что сейчас в стране логистические связи перестраиваются с учетом потребностей, а «балансировка рынка потребует какое-то время».

Ранее мужчина, испугавшийся, что бензин кончится, избил девушку в очереди на АЗС.

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