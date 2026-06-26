Новак и Собянин обсудили снабжение москвичей топливом

Зампред правительства РФ Александр Новак встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Пресс-релиз размещен на сайте кабмина.

В нем отмечается, что главной темой беседы чиновников стало снабжение москвичей нефтепродуктами. Новак и Собянин говорили о координации действий властей на разных уровнях, кабмина и участников топливного рынка, механизмах мониторинга запасов бензина, его поставок и цен. Они должны позволить вовремя реагировать на изменение положения дел на рынке и избежать «локальных дисбалансов».

До этого более 30 российских регионов ввели ограничения на реализацию бензина и дизеля. Официальной причиной власти назвали высокий спрос.

На этом фоне Новак заверил, что объем топлива в РФ позволяет покрыть спрос на внутреннем рынке. При этом он тоже обратил внимание на «достаточно большой ажиотаж», который «искусственно» увеличил спрос на топливо примерно на 20–30%. Вице-премьер уточнил, что сейчас в стране логистические связи перестраиваются с учетом потребностей, а «балансировка рынка потребует какое-то время».

Ранее пользователи соцсетей высмеяли охотников за бензином.