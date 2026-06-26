Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с апреля

Курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 76 рублей впервые с 23 апреля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К полудню курс доллара рос на 2,18% - до 77,49 рубля. В то же время курс евро на российском межбанковском рынке рос на 2,55% и находился на уровне 88,39 рубля.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк ранее прогнозировала курс доллара в июне в диапазоне 70–75 рублей. По ее мнению, это произойдет при умеренном спросе на импорт и оттоке капитала. Ващелюк отметила, что в апреле-мае рубль укрепился в основном из-за резкого роста цен на нефть, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Цены на нефть начали стремительно расти еще в марте, но экспортная выручка в Россию поступала с задержкой из-за особенностей расчетов, что отложило укрепление рубля.

В свою очередь доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин не исключил, что курс доллара может временами опускаться ниже 60 рублей в 2026 году.

Ранее «Газета» рассказала, что будет с курсом доллара летом.