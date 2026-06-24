Россиянам объяснили, когда лучше дробить вклады между банками

Россиянам имеет смысл открыть несколько вкладов в разных банках при сумме сбережений от 1,4 млн рублей, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Именно сумму в 1,4 млн рублей покрывает Агентство по страхованию вкладов в одном банке. При 3 млн рублей сбережений оптимально иметь их в двух-трех банках, чтобы каждый вклад оставался в пределах страхового лимита. Отдельно, новый лимит 2 млн рублей страховки действует для вкладов от трех лет и считается отдельно от стандартных 1,4 млн. То есть суммарная защита в одном банке может достигать 3,4 млн рублей при правильной структуре. Плюс дробления вкладов — защита от риска банка. Даже у банков из топ-10 в теории ненулевой риск, страховка — это ваша защита», — отметил Селезнев.

Риски дробления заключаются в том, что вы немного теряете в удобстве управления депозитами и иногда немного в ставке (небольшие банки дают выше, чем крупнейшие, но вы при этом принимаете их кредитный риск), добавил финансист.

По его словам, не нужно гнаться за максимальной ставкой в малоизвестном банке без оценки его надежности, превышать лимит АСВ в одном банке ради удобства и считать дробление вкладов по банкам способом уйти от налога на проценты: ФНС суммирует доходы по всем счетам, и разбивка по банкам от налога не спасает.

Оптимальной стратегией для россиян будет хранение основной суммы сбережений в двух-трех банках из системно значимых, по 1–1,4 млн рублей в каждом, с учетом нового лимита 2 млн для длинных вкладов, считает Селезнев. По его словам, диверсификация по инструментам важнее, чем по самим банкам — часть накоплений лучше держать в срочных вкладах под 12–14%, часть — в накопительных счетах под 11–13% для ликвидности, часть — в ОФЗ или замещающих облигациях для валютной и рыночной диверсификации.

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