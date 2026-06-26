В Томской области возникли трудности с топливом

В нескольких районах Томской области на заправках возникли трудности с топливом

В ряде районов Томской области на заправках возникли трудности с топливом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проблемы с топливом зафиксированы на ряде АЗС Колпашевского, Асиновского, Зырянского и Тегульдетского районов Томской области.

«В частности, в течение сегодняшнего дня планируется восполнить запасы топлива в муниципалитетах», — говорится в заявлении правительства региона.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.