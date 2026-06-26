Эксперт рассказала, можно ли заменить отпуск деньгами

Россияне не могут получить вместо основного отпуска денежную компенсацию. Об этом сообщила руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова в беседе с РИА Новости.

Она подчеркнула, что это связано с тем, что право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется для отдыха и восстановления сил.

Согласно статье 126 ТК РФ, дополнительный отпуск может быть заменен денежной компенсацией по письменному заявлению работника. В этом случае нужно оформить приказ, сведения о замене отпуска деньгами вносят в график отпусков и личную карточку сотрудника.

При этом не допускается замена денежной компенсацией ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, подчеркнула Котлярова.

Исключение составляет выплата денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.

До этого эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович сообщил, что многие россияне не могут полноценно отдохнуть во время отпуска, поскольку испытывают за это чувство вины и стыда на фоне мыслей о работе.

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