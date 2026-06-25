Стало известно, сколько россиян прокрастинируют на работе

Никогда не испытывают состояния прокрастинации (склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и негативным психологическим эффектам — «Газета.Ru») на работе 18,7% опрошенных россиян. 14%, напротив, оказались заядлыми прокрастинаторами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой WEBBANKIR (есть у «Газеты.Ru»).

14% признались, что часто (6,5%) или даже постоянно (7,5%) прокрастинируют на работе. Большинство же (67,3%) хотя и признались, что откладывают рабочие задачи, но делают это редко.

При этом основными причинами прокрастинации являются не интернет или предвкушение отпуска, а накопившаяся усталость и стресс. Чтобы бороться с прокрастинацией, большинство старается переключаться между различными рабочими задачами.

Оценивая причины подобного поведения, большинство россиян (55%) назвали накопившуюся усталость. 32,5% связывают прокрастинацию со стрессом и нервной обстановкой, 20,8% — с рабочей рутиной. В гораздо меньшей степени прокрастинация зависит от длинных праздников или отпуска: лишь 13,3% респондентов склонны откладывать дела в преддверии отдыха или вскоре после него. Хорошая погода и доступ к интернету на рабочем месте негативно сказываются на эффективности 12% и 12,5% респондентов соответственно. Общение с коллегами отвлекает от работы примерно 9% опрошенных.

В качестве борьбы с прокрастинацией почти треть (30%) респондентов переключаются между различными задачами, 28,3% начинают работу с приятных и простых задач, 18,3% работают в одиночестве, 16,7% четко планируют время для труда и отдыха, 15% отключают уведомления и все, что может отвлекать от дел. Наконец, каждый пятый участник опроса (19,7%) признался, что никак не борется с прокрастинацией, считая подобное состояние нормальным.

В опросе приняли участие более 1,3 тыс. россиян. На вопросы можно было дать несколько вариантов ответа.

Ранее психотерапевт объяснила, почему люди прокрастинируют.