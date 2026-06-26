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Бизнес

В России стали чаще привлекать за экономические нарушения

«Известия»: россиян стали вдвое чаще привлекать за экономические нарушения
Shutterstock/FOTODOM

Число россиян, привлеченных к административной ответственности за экономические нарушения, в 2025 году выросло почти вдвое и достигло 509 тыс. человек. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В публикации отмечается, что за 2025 год было возбуждено 3,3 млн административных дел в сфере экономики, что на четверть больше, чем в 2024 году. Сумма всех штрафов достигла 13,5 млрд рублей.

По данным Росстата, больше всего (в 2,3 раза, до 219 тыс.) выросло число нарушений среди предпринимателей без образования юрлица, включая ИП.

Эксперты, опрошенные изданием, связали рост показателей с усилением контроля со стороны правительства, а также повышением эффективности работы налоговых органов и кредитных организаций.

До этого сообщалось, что в России стремительно растет объем мошенничества в сегменте добровольного автострахования. По итогам 2025 года ущерб страховых компаний от недобросовестных действий автовладельцев достиг почти 2 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. В первые месяцы 2026 года негативная динамика усилилась — убытки выросли еще на 15%. Кроме того, заметно увеличился и средний размер страховых выплат.

Ранее сообщалось, что российские подростки стали чаще совершать преступления в интернете.

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