В России вдвое выросло мошенничество с каско

Ущерб страховщиков от афер с каско достиг 2 млрд рублей в 2025 году
В России стремительно растет объем мошенничества в сегменте добровольного автострахования. Как сообщает телеканал «Известия», по итогам 2025 года ущерб страховых компаний от недобросовестных действий автовладельцев достиг почти 2 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. В первые месяцы 2026 года негативная динамика усилилась — убытки выросли еще на 15%. Кроме того, заметно увеличился и средний размер страховых выплат.

Злоумышленники чаще всего инсценируют полное уничтожение машин. Одна из самых популярных схем — подставные ДТП, которые организуют на пустых дорогах без свидетелей и камер видеонаблюдения. После получения страховки поврежденные автомобили ремонтируют и перепродают. Среди регионов-лидеров по числу подобных преступлений называют Смоленск. Также в зоне особого риска находятся Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, отмечает газета.

Страховые компании предупреждают, что разгул мошенничества может привести к подорожанию полисов каско. По предварительным оценкам участников рынка, цены могут вырасти примерно на 5%. Это означает, что добросовестные водители фактически вынуждены переплачивать за действия аферистов. В связи с этим страховщики призывают усилить контроль и наладить более тесный обмен данными с МВД, а также предоставить им доступ к городским камерам видеонаблюдения, сообщают «Известия».

До этого российским автолюбителям рекомендовали иметь при себе бумажный полис ОСАГО на случай перебоев в работе интернета.

