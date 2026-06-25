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Бизнес

Минфин США продлил лицензию на операции с Lukoil International

Минфин США до 25 июля продлил лицензию на продажу зарубежных активов Lukoil
Евгений Одиноков/РИА Новости

Министерство финансов США пролонгировало до 25 июля 2026 года действие лицензии, разрешающей совершение сделок, связанных с реализацией активов компании Lukoil International. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованному документу, операции, ранее подпадавшие под ограничения исполнительного указа №14024, теперь допустимы в той мере, в какой они необходимы для ведения переговоров и оформления договоров по продаже или передаче Lukoil International GmbH (LIG) и любых структур, где доля участия этой компании составляет 50% и более. При этом подчеркивается, что исполнение таких соглашений требует обязательного согласования с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Решение о реализации зарубежных активов было принято руководством «ЛУКОЙЛа» после включения компании в санкционный список США в октябре прошлого года. Данные меры со стороны Вашингтона были обоснованы внешнеполитической позицией РФ в отношении украинского кризиса. В самой нефтяной компании масштаб потенциальных убытков, связанных с отчуждением активов за границей, оценили в 1,667 трлн рублей.

Ранее Лавров заявил о попытке США выдавить российские компании с мировых рынков нефти.

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