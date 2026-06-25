В Калининградской области ограничили продажу топлива

В Калининградской области ввели временные ограничения на продажу топлива на АЗС

В Калининградской области ввели временные ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях (АЗС) крупных операторов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Предыдущие дни стали показательными: очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления, почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива», — написал чиновник.

По его словам, властям области необходимо контролировать его оборот и запасы в регионе.

Как уточнил губернатор, теперь на заправках крупных топливных операторов бензин будет продаваться в объеме не более 30 литров в один бак, дизельное топливо — не более 60 литров.

Также он подчеркнул, что проблем с поставками топлива в область нет, доставка топлива продолжается.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили ввести предельную наценку на бензин.