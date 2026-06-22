Экономист предложил ввести предельную наценку на бензин

В России необходимо ввести предельно допустимую наценку на бензин, заявил «Газете.Ru» экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина, член Генерального совета «Деловой России» Олег Николаев.

«Сейчас самое время устроить тотальную инвентаризацию и ввести на какой-то период принцип price cap — предельно допустимой наценки [на бензин]. Потому что играем с огнем. Это даже не социальная картошка или молоко, о ценах на которых которые договаривались с федеральными сетями. Подорожавший бензин моментально переляжет в цены вообще всего. Мы тут, значит, фанатично боремся за каждую долю процента инфляции, удушая ради нее кредитование, и одновременно же наблюдаем, как закладывается настоящая бомба под экономику?», — констатировал Николаев.

По его мнению, отсутствие такой предельной наценки в настоящее время может «обернуться недоброй шуткой». По его словам, государство может принять меры, чтобы небольшой логистический дефицит бензина в России не перерос в панический дефицит и спекулятивный дефицит топлива.

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