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В Грузинском порту заложили причал для экспорта минеральных удобрений

В грузинском порту Поти построят причал для экспорта минеральных удобрений
Doibani/Shutterstock/FOTODOM

В грузинском порту Поти в восточной части Черного моря состоялась церемония закладки нового причала для экспорта минеральных удобрений из Грузии, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщает газета «Взгляд». Уточняется, что проект финансирует Корпорация международного развития США — DFC.

Инвестор, по данным издания, уже выделил кредит в $25 млн грузинской компании PACE, которая управляет портом. Новый терминал позволит увеличить мощность гавани с 4 до 5 млн тонн грузов в год.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, финансовая помощь Соединенных Штатов указывает на ключевую роль республики в процессе транспортировки грузов из Европы в Азию и наоборот.

«Продолжаем полную модернизацию инфраструктуры транспортных сетей для развития транзитного потенциала. <...> Расширяем порты, строим новый порт в Анаклиа, обновляем железнодорожные и автомобильные магистрали», — сказал политик.

В марте 2024 года правительство Грузии объявило международный тендер на проектирование и строительство Анаклийского порта, самого глубоководного на Черном море. В минэкономики республики отметили, что конкурс объявлен в рамках процедур Всемирного банка.

Позднее стало известно, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) стал единственным претендентом на строительство данного порта.

Ранее в Тбилиси открыли сухой порт на 200 тысяч контейнеров.

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