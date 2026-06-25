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Бизнес

Названа зарплата для получения максимальных пенсионных баллов

Экономист Балынин: для получения 10 ИПК за год нужна зарплата более 248 тыс. руб.
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Для получения максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за год россиянам нужна зарплата в размере 248 250 рублей, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Согласно закону, максимальное число ИПК, которые ежегодно можно получить, равно 10. С учетом действующей в текущем году величины предельной базы для обложения страховыми взносами в размере 2,979 млн рублей в 2026 году, необходима ежемесячная зарплата, равная 248 250 рублям. По итогам 2025 года такую зарплату россияне получали в ряде сфер — добыче природного газа и газового конденсата (260,2 тыс. рублей в среднем), вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (255,2 тыс. рублей), деятельности негосударственных пенсионных фондов (271,7 тыс. рублей)», — отметил Балынин.

По его словам, более высокие значения были зафиксированы в перестраховании (425,3 тыс. рублей) и деятельности холдинговых компаний (397,2 тыс. рублей в среднем).

Балынин добавил, что максимальное число ИПК, которое ежегодно начисляется работающим пенсионерам, равно 3. Им в 2026 году для получения 3 ИПК необходима зарплата в размере 74 475 рублей, оценил экономист. Тогда в августе 2027 года будет проведена беззаявительная корректировка страховых пенсий по старости с учетом сформированных у работающих в 2026 году ИПК.

Балынин заключил, что индивидуальные пенсионные коэффициенты начисляются только при официальном трудоустройстве, поэтому важно всегда отказываться от заработной платы «в конверте», которая, в дополнение к нарушению правовых норм, еще и не способствует формированию пенсионных прав, а соответственно, уменьшает размер будущей пенсии.

Страховая пенсия по старости складывается из суммы фиксированной выплаты и произведения количества ИПК и стоимости одного ИПК. То есть, чем больше ИПК человек заработает, тем выше будет его пенсия.

Ранее сообщалось, что россияне не поддержали автоперевод пенсионных накоплений в ПДС.

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