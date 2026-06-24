Россияне не поддержали автоперевод пенсионных накоплений в ПДС

Большинство россиян заинтересованы в сохранении контроля над своими пенсионными накоплениями. Так, 52% респондентов считают, что перевод средств из обязательного пенсионного страхования (ОПС) в программу долгосрочных сбережений (ПДС) должен происходить только после личного согласия гражданина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 23% готовы поддержать автоматический перевод при условии, что отказаться от него можно будет быстро и без дополнительных процедур. Полностью поддерживают автоконвертацию накоплений 14% опрошенных, а 11% затруднились с ответом.

При этом значительная часть россиян готова рассмотреть участие в программе долгосрочных сбережений, если она позволит эффективнее управлять уже сформированными пенсионными средствами. Среди опрошенных 37% заявили, что готовы оставить накопления в ПДС после автоматического перевода, если условия программы покажутся им выгодными. Еще 21% готовы сделать это при наличии дополнительных государственных гарантий. Вернули бы средства обратно или отказались от участия 42% респондентов.

Несмотря на интерес к потенциальным преимуществам программы, многие россияне признают, что пока недостаточно хорошо понимают механизм перевода накоплений из ОПС в ПДС. Так, 44% респондентов заявили, что хотели бы получить подробные разъяснения о том, как будет происходить автоконвертация и какие последствия она повлечет для будущей пенсии. Еще 26% признались, что не до конца понимают различия между накопительной пенсией и программой долгосрочных сбережений. Остальные 30% пока не определились со своей позицией и предпочитают дождаться официального утверждения условий программы.

Главным опасением россиян является риск потери контроля над собственными средствами. 47% считают, что любые изменения пенсионных накоплений должны происходить исключительно по инициативе владельца счета. Еще 24% опасаются возможного изменения условий программы в будущем. Для 18% препятствием остается недостаток информации, а 11% признались, что в целом не доверяют пенсионным реформам и предпочитают не участвовать в подобных программах.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее депутат Светлана Бессараб сообщила, что следующая индексация пенсий предусмотрена 1 августа.