Цена нефти Brent опустилась ниже $73 впервые с февраля

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 27 февраля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 4:01 мск цена фьючерса на нефть с поставкой в августе опустилась на 1,02%, до $72,99 за баррель. К 4:21 мск стоимость сырья снизилась еще на 1,15%, до $72,89.

22 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что цены на нефть падают после того, как США и Иран договорились о дорожной карте, направленной на достижение окончательного соглашения в течение 60 дней. В начале торгов нефть марки Brent упала на 2%, до $78,94 за баррель, а наиболее активный августовский контракт на нефть марки WTI снизился на 0,9%, до $75,19 за баррель.

До этого цены выросли после угроз США в адрес Ирана из-за его поддержки «Хезболлы». Однако во время переговоров, прошедших в Швейцарии, Тегеран согласовал отмену пошлин на иранскую нефть, снятие блокады и разморозку активов.

Ранее Трамп выразил недовольство из-за цен на нефть.