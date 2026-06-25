Россиянам объяснили, как будут работать микрофинансовые организации с 1 июля

Микрофинансовые организации (МФО) с 1 июля будут обязаны честно и понятно раскрывать клиентам условия займа, не скрывать риски и не проставлять автоматическое согласие на дополнительные услуги. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Депутат отметил, что МФО будут обязаны получать осознанное согласие заемщика на услуги, а не через визуальные уловки или юридические формулировки.

«Новый базовый стандарт для микрофинансовых организаций – это важный шаг к более честным правилам на рынке микрозаймов. Люди часто приходят в МФО не от хорошей жизни, а в сложной финансовой ситуации, и именно в этот момент они особенно уязвимы», — сказал зампред.

11 июня опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру» показал, что каждый седьмой (14%) опрошенный россиянин практически не читает договор перед подписанием. При этом заемщики в возрасте 18–24 лет оформляют заем максимально быстро и практически не изучают документы — так ответили 22% представителей этой группы.

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