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Зумеры почти не читают договоры микрозайма

«Выберу.ру»: 22% опрошенных зумеров практически не читают договоры микрозайма
Максим Блинов/РИА «Новости»

Каждый седьмой (14%) опрошенный россиянин признался, что практически не читает договор перед подписанием. Заемщики в возрасте 18–24 лет чаще других признавались, что оформляют заем максимально быстро и практически не изучают документы — так ответили 22% представителей этой группы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» («есть у «Газеты.Ru»).

Среди россиян старше 45 лет показатель составил 9%. При этом заемщики 35–45 лет оказались наиболее внимательными к условиям дополнительных услуг и штрафам.

Каждый третий (38%) опрошенный россиянин читает договор микрозайма по диагонали, останавливая внимание на таких пунктах, как сумма, срок и размер платежа. 21% респондентов всегда внимательно читают договор микрозайма полностью, включая дополнительные условия и приложения. Это на 5 процентных пунктов больше, чем в аналогичном опросе прошлого года. Еще 27% сообщили, что изучают документ выборочно, обращая внимание на отдельные пункты.

Чаще всего россияне обращают внимание на размер переплаты и итоговую сумму возврата — этот пункт отметили 72% опрошенных. Еще 49% проверяли наличие штрафов и пеней за просрочку, 31% изучали возможность досрочного погашения, а условия дополнительных услуг читали лишь 18% участников исследования.

43% респондентов уже после оформления займа заметили, что согласились на подключение дополнительных сервисов или услуг, которым изначально не придали значения. Чаще всего речь шла об СМС-информировании, юридических консультациях, страховых продуктах и сервисных подписках. Еще 36% опрошенных заявили, что стали внимательнее читать договоры именно после подобного опыта.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше доверять микрофинансовым организациям.

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