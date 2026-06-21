В Госдуме нашли способ борьбы со сверхдоходами ломбардов и букмекеров

КПРФ предлагает признать сверхдоходом полученную банками, ломбардами, микрофинансовыми организациями и букмекерами дополнительную прибыль, которая выходит за рамки средней рентабельности таких организаций в целом по России. Эту сверхприбыль предлагается обложить налогом в 50%. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Алексей Куринный.



Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство.



По мнению авторов инициативы, спецналог для сверхдоходов обеспечит принцип социальной справедливости и поможет сформировать дополнительные доходы бюджета на социальную сферу без усиления налогового бремени для большинства россиян.



«Неправильно, когда в стране маленькая часть людей стремительно богатеет на фоне большинства населения, которое еле сводит концы с концами. Особенно если эти люди ничего не изобрели, никакой фундаментальной пользы не принесли. В этой связи КПРФ предлагает установить специальный налог на сверхдоходы для банков, ломбардов, микрофинансовых организаций, а также организаций, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр», — сказал парламентарий.



КПРФ предлагает признавать сверхдоходами дополнительную прибыль банков, микрфинансовых организаций и букмекеров, полученную сверх средней рентабельности таких организаций в целом по России, и установить налоговую ставку в размере 50% от суммы сверхдоходов.



Мера предполагает, что если прибыль налогоплательщика не превышает среднюю рентабельность организаций в целом по стране, либо не превышает 1 миллиарда рублей за налоговый период, то ставку следует признавать равной нулю.



В апреле замглавы министерства финансов Алексей Сазанов не исключил, что осенью может обсуждаться вопрос налога на сверхприбыль.

Ранее Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО.