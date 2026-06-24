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Бизнес

Самозанятым и ИП ограничат срок работы с одним заказчиком

Работу самозанятых на одну компанию ограничат 60 часами в месяц
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Новые правила, согласно которым самозанятые и индивидуальные предприниматели (ИП) не смогут систематически работать через цифровые платформы на одного заказчика более 60 часов в месяц, вступают в силу в России с 1 октября 2026 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление правительства.

Запрет касается работы свыше 60 часов в месяц на одного заказчика в течение шести месяцев подряд. Если этот показатель превышен, платформа обязана временно приостановить прием и выдачу заказов. Число компаний-заказчиков не ограничивается.

Достижение норматива является индикатором риска подмены трудового договора договором подряда или оказания услуг, заявили в Минэкономики. Речь идет о практике найма компаниями людей для выполнения определенных разовых задач, например, выкладка товаров в офлайн-магазине, сборка заказов, работа на кассе в супермаркетах, выдача покупок в пункте выдачи заказов. Такую подработку самозанятые находят на различных агрегаторах.

Постановление фиксирует круг отраслей, на которые распространяется данная норма. Среди них строительство, складское хозяйство, транспортная деятельность, оптовая и розничная торговля, производство пищевых продуктов и общественное питание, операции с недвижимостью, образование, IT-сфера. Контролировать длительность работы самозанятого должна будет сама платформа.

По словам источника издания, если магазин будет брать одного и того же самозанятого для работы кассиром, то платформа после достижения лимита в 60 часов заблокирует прием следующего заказа. При этом предложения от других заказчиков будут доступны.

До этого сообщалось, что с самозанятыми работают 66% российских компаний. Чаще всего бизнес привлекает таких специалистов, чтобы временно закрыть кадровый дефицит или получить редкую экспертизу.

Ранее самозанятым напомнили о новых правилах подтверждения дохода с июля.

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