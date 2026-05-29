Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Самозанятым россиянам напомнили о новых правилах подтверждения дохода с июля

Юрист Поштак: банки перестанут учитывать «серые» переводы самозанятых
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

С 1 июля банки ужесточат подход к оценке доходов заемщиков – самозанятым и предпринимателям потребуется подтверждать источники поступлений официальными документами. Об этом «Газете.Ru» сообщил Александр Поштак, главный юрист платформы для работы с эффективными и законными отношениями с самозанятыми «Консоль».

По его словам, банки при рассмотрении заявок на кредиты и ипотеки начнут меньше учитывать неподтвержденные поступления на банковские счета при оценке платежеспособности клиентов. Это связано с изменением подходов регулятора к анализу доходов заемщиков. С 1 апреля 2026 года в силу уже вступили новые правила Банка России по работе с банковскими выписками: теперь они могут использоваться для подтверждения дохода только в отношении строго определенных видов поступлений, тогда как остальные зачисления требуют отдельного документального подтверждения.

С 1 июля 2026 года будет введен дополнительный механизм корректировки – 10%-ный дисконт к «самозаявленному» доходу, если он не подтвержден официальными документами. А с 1 июля 2027 года упрощенный подход к подтверждению доходов планируется полностью отменить.

«Банки будут ориентироваться прежде всего на официально подтвержденные источники дохода. Простых переводов на карту для оценки платежеспособности может быть недостаточно. Если человек указывает доход в заявке, но не подтверждает его документами, банк может учитывать его с дисконтом 10%, что снижает шансы на одобрение или сумму кредита. Упрощенный подход к самозаявленному доходу планируется полностью отменить с 1 июля 2027 года», – пояснил юрист.

Для самозанятых основным подтверждением дохода останется справка из приложения «Мой налог» или портала госуслуг. Также банки могут учитывать чеки, банковские выписки, договоры с заказчиками, акты выполненных работ и регулярность поступлений на счет. Ключевым фактором, по словам юриста, станет стабильность и прозрачность доходов. Нерегулярные поступления или расчеты вне официального учета могут снизить шансы на одобрение кредита или ипотеки.

Изменения затронут и индивидуальных предпринимателей. Банки будут в большей степени опираться на налоговые декларации, книгу учета доходов и расходов, а также выписки по расчетным счетам.

«Фактически формируется новая модель оценки – финансовая репутация самозанятых и ИП становится сопоставимой по значимости с кредитной историей наемных работников», – отметил эксперт.

По мнению юриста, изменения окажутся наиболее выгодными для тех, кто уже работает в легальном поле и регулярно фиксирует доходы.

Ранее в России спрогнозировали увеличение числа самозанятых еще на 3–4 млн в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!