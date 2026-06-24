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Бизнес

Оперштаб Кубани оценил ситуацию с топливом в регионе

Оперштаб Краснодарского края заявил об отсутствии проблем с топливом в регионе
Константин Михальчевский/РИА Новости

Дефицита топлива в Краснодарском крае нет. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Там отметили, что на региональном уровне не принимались решения об ограничениях продажи бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях (АЗС).

«Возможные ограничения вводят сами АЗС, как правило, в связи с ремонтными работами или с логистикой поставок из-за искусственного ажиотажа», — уточнили в оперштабе.

В последние дни на АЗС Краснодарского края наблюдается повышенный спрос на топливо, в некоторых случаях он носит ажиотажный характер, что может привести к созданию искусственного дефицита и спекуляциям, добавили в оперштабе Кубани. Жителям и гостям региона рекомендовали заправлять автомобили по мере необходимости и опираться только на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен и уже выявила сговор трех продавцов. Регионы принимают собственные меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Татарстане ввели временные лимиты на отдельных АЗС.

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