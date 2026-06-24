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Бизнес

В США предрекли возвращение России к расчетам в долларах

Бессент: РФ захочет вернуться к расчетам в долларах после конфликта на Украине
Elizabeth Frantz/Reuters

Россия захочет вернуться к расчетам в долларах во внешнеэкономических операциях после окончания конфликта на Украине. Такое мнение выразил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

«Я полагаю, что когда завершится российско-украинский конфликт, Россия захочет вернуться в долларовую систему», — сказал он.

24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочными суждения о том, что БРИКС намерен создать альтернативную доллару валюту. По словам представителя Кремля, в объединение входят страны, которым отказано в праве на использование резервной валюты или у которых эти права сужены. Он пояснил, что внутри БРИКС продолжается процесс увеличения доли платежей в национальных валютах, однако это не означает намерений создать какую-то единую альтернативу доллару.

5 июня президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что многие страны начали серьезно задумываться о безопасности своих резервов и инвестиций после того, как администрация экс-президента США Джо Байдена начала использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы.

Ранее Силуанов рассказал, почему Россия не использует доллар в рамках БРИКС.

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