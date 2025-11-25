На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силуанов рассказал, почему Россия не использует доллар для БРИКС

Силуанов: сейчас доллар ненадежен и Россия его не использует в рамках БРИКС
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на форуме Финансового университета в Москве заявил, что на данный момент доллар ненадежен и Россия его не использует. Его слова приводит РИА Новости.

«Если сейчас доллар ненадежен, значит, мы его не используем. Что будет дальше, будем смотреть, анализировать, но в рамках наших основных торговых партнеров — БРИКС — мы рассчитываемся напрямую в национальных валютах», — заявил он.

По словам министра, перед Россией нет задачи дедолларизации, однако есть цель — обеспечение стабильных расчетов. Он подчеркнул, что доллар показал себя в качестве валюты, которую можно выключить «рубильником», поэтому со стороны РФ возникает недоверие.

Силуанов сообщил, что системы трансграничных расчетов в рамках БРИКС наталкиваются на приверженность участников к расчетам в долларах, но эта система будет существовать до первых ограничений с американской стороны. По его словам, идея движется «достаточно вязко», потому что не все готовы перестраиваться и многим нравятся расчеты в долларах.

До этого основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, который наиболее известен под псевдонимом Ким Дотком, заявил, что США стремительно теряют возможность удерживать доллар в статусе мировой резервной валюты, поэтому нужно продавать американскую валюту и переводить накопления в золото.

Ранее в Кремле отреагировали на заявление Трампа о «выходе всех стран из БРИКС».

